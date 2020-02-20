أروى جودة تنتهي من تصوير فيلم يوم 13

انتهت الفنانة أروى جودة من تصوير دورها في فيلم "يوم ١٣" المقرر عرضه قريبًا في دور العرض وينتمي فيلم "يوم 13"، إلي نوعية الرعب والإثارة، ومن المقرر عرضه بتقنية الـ3D.





فيلم "يوم 13" من بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.





وكانت قد نشرت الفنانة أروى جودة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رأيها في أغاني المهرجانات، وقرار الفنان هاني شاكر بمنع تلك النوعية وكتبت: "الصراحة.. أنا بحب أوي أغاني المهرجانات، ومعظم الناس اللي أعرفهم بيحبوها، وفكرة إننا نمنع النوع ده من الأغاني مش فكرة كويسة".





وتابعت: "الأصح في رأيي المتواضع هو إننا نحط ضوابط لكلمات الأغاني، بحيث إن محدش يزعل ويتخدش حياؤه وما نقطعش عيش حد".