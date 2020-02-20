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فن

صبا مبارك تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها، جمهورها عبر موقع  تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت "صبا" في الصورة، بإطلالة شتوية، وعلقت عليها: "سواء كان الجو مشمس أو غائم فهذا هو ستايلي دائمًا في ذلك الوقت في عمان".

وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيها على انستجرام وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "بتجنن الصورة"_،"تنهدات ... الجمال النقي"_،"ولا أجمل منك "_،"دخيل هالطلة ما أحلاها".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.

وشارك صبا مبارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.
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