بسبب عدم التزامه.. الإسماعيلي يعاقب عبدالرحمن مجدي

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، استبعاد عبد الرحمن مجدي، جناح الفريق، من مواجهة بيراميدز، غدا الجمعة، في استاد الإسكندرية لحساب دور الـ16 من كأس مصر، بسبب عدم التزامه في التدريبات الجماعية.





وتلقى اللاعب تحذير شديد اللهجة من المدير الفني جوميز، حيث حذر اللاعب من معاقبته ماديا أيضا، في حال استمرار عدم التزامه.



