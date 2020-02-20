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رياضة

بسبب عدم التزامه.. الإسماعيلي يعاقب عبدالرحمن مجدي

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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نور عادل
قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، استبعاد عبد الرحمن مجدي، جناح الفريق، من مواجهة بيراميدز، غدا الجمعة، في استاد الإسكندرية لحساب دور الـ16 من كأس مصر، بسبب عدم التزامه في التدريبات الجماعية.

وتلقى اللاعب تحذير شديد اللهجة من المدير الفني  جوميز، حيث حذر اللاعب من معاقبته ماديا أيضا، في حال استمرار عدم التزامه.

ويدخل الإسماعيلي مواجهة الغد أمام بيراميدز بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
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