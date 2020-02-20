جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا لبيراميدز

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الفرنسي جوميز قائمة الفريق التى ستغادر للاسكندرية لمواجهة بيراميدز في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة ، في إطار مباريات ثمن نهائي كأس مصر.





القائمة شهدت استبعاد اكثر من لاعب على رأسهم عبد الرحمن مجدى وعماد حمدى ومحمد حمدى زكى وغيرهم لأسباب مختلفة.





وجاءت قائمة الفريق على النحو الأتى:





حراسة المرمى : محمد مجدي – محمد فوزى.





خط الدفاع : محمود البدري ، ابراهيم ابو اليزيد، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد ايمن ، أسامة إبراهيم.





خط الوسط : محمود عبدالعاطي “دونجا” ، محمد مخلوف ، محمد الضرف ، هُمام طارق ، محمد صادق ، احمد مدبولى ، بيكيتي سيلڤا.



