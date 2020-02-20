صدى البلد داخل أقدم مدرسة في القاهرة.. عمرها 200 عام وبدأت بـ 6 معلمين

رصدت كاميرا موقع صدى البلد الاخباري، مدرسة قديمة يبلغ عمرها 200 عام، كل مبانيها مقامة على الطراز المعماري في اسطنبول، فالرخام مستورد من تركيا، والشبابيك مذهّبة، والمدخل مصنوع من البرونز الصلب.





هذه المدرسة العريقة مازالت مبانبيا وفصولها موجودة في منطقة سبيل محمد علي بالعقادين، الواقع على رأس حارة الروم بالغورية بمنطقة الازهر الفاطمية بالقاهرة.





وتأثر محمدعلي بطراز العمارة السائد في اسطنبول، فمبنى هذا السبيل مختلفا عن طراز القاهرة الذي ربط السبيل دائما بالكتاب، و بناه محمد علي باشا على روح ابنه أحمد طوسون بعد أن مات بالطاعون وكان عمره 22 عاما.

وما بين 1982 و 1831 اضيفت الحجرات الدراسية بالطابق العلوي، وفي عام 1836 اي بعد مضي فترة قصيرة على اصلاحات محمد علي التعليمية، اجريت تعديلات اخرى ، وتشهد بذلك لوحة رخامية كبيرة مثبتة على واجهة المبنى .

واثناء حكم اسماعيل اعيد افتتاح المدرسة واصبح هناك 6 معلمين يدرسون اللغة العربية، والخط واللغة التركية، والحساب والقرآن ، ثم سرعان ما اضيفت إلى مواد الجغرافيا والرسم واللغة الانجليزية.

واتبعت المدرسة برنامج الامتحانات العامة ، وكان على الطلاب اجتياز اختبار طبي كل 3 شهور، وفي الثلاثينيات من القرن العشرين ، وبعد ان اصبحت المياه تضخ لتصل إلى هذه المنطقة توقف استخدام السبيل واصبح الكتاب مدرسة للبنات.

واستمرت المدرسة في العمل في هذا الموقع إلى ان وقع زلزال عام 1992 حيث تم نقلها إلى مكان آخر.



وكان الهدف الأساسي من السبيل والمدرسة عندما تم بناؤهما، هو توفير مياه عذبة ونظيفة للجميع مجانا، حيث كانت مياه تخزن في صهاريج ضخمة تحت الأرض تُملئ بمياه النيل خلال موسم الفيضان، كانت تُحضر في قرب على ظهور البعير .









وعلمت المدرسة أجيالا متعاقبة ومحت جهلا وأمية تفشت فى عصر ما قبل المماليك ودخول محمد على إلى مصر وإصراره على إنشاء دولة مصرية حديثة بمعنى الكلمة.









وتتكون المدرسة من ممر طويل وغرفة واحدة. والغرفة تحتوي على بعض نماذج الكتب التي كان يتم تدريسها وبعض النبذات عن اهتمام محمد علي بالتعليم في مصر في زمنه.







