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تعليم

بعد مشاجرة الطلاب بالتخت فى الفسحة.. لجنة تتفقد مدرسة أسنت الثانوية بكفر شكر.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تفقدت لجنة برئاسة خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية والتوجيه المالى والإدارى والأمن والشئون القانونية والمتابعة والتعليم الثانوى، مدرسة الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية بأسنيت وذلك بعد وقوع مشاجرة بين الطلاب حيث حضر طابور الصباح وسط الطلاب وقام بتحية العلم مع الطلبة والطالبات.


وأكد جرامون أن مدرسة أسنيت الثانوية كانت بمثابة الجامعة دائما وستظل جامعة كما كانت وأن ما حدث بالأمس ما هو إلا زوبعة بسيطة لا تنم عن طلاب المدرسة مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل الطلاب والعملية التعليمية وأن مدرسة الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية سميت باسم شهيد ضحى بدمه من أجل وطننا الغالى ولذلك لابد من الدفاع عن اسم المدرسة لتكون دائما فى المقدمة.

وكانت مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة قد شهدت مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب حيث تم خلالها استخدام التخت والواح الخشب وقطع الحديد أسفرت عن إصابة طالب ونقله لمستشفى أسنيت التى أحالته بدورها إلى مستشفى بنها الجامعى وإصابة آخرين بجروح طفيفة مما تسبب في حالة كبيرة من الهياج داخل المدرسة.

ومن ناحيته قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه تلقى اخطارا بوجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية خلال فترة "الفسحة" تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض إلا أنه تم احتواؤها سريعا، لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد.

وأكد عجلان انه أصدر قرار بإعفاء مدير المدرسة من منصبه، موضحا أن أهالى الطلاب حرروا محضرا بالصلح فيما بينهم بمركز كفر شكر كما تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإدارة كفر شكر التعليمية وتشكيل لجنة للنزول للمدرسة لمتابعة الحالة ورفع تقرير بالوقائع كاملة.

بعد مشاجرة الطلاب بالتخت فى الفسحة.. لجنة تتفقد مدرسة أسنت الثانوية بكفر شكر.. صور
بعد مشاجرة الطلاب بالتخت فى الفسحة.. لجنة تتفقد مدرسة أسنت الثانوية بكفر شكر.. صور
بعد مشاجرة الطلاب بالتخت فى الفسحة.. لجنة تتفقد مدرسة أسنت الثانوية بكفر شكر.. صور
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