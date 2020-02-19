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تعليم

إجراءات رادعة.. أحدث تطورات واقعة ضبط شيشة في مدرسة بـ 6 أكتوبر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:58 م
شيشة في المدرسة
شيشة في المدرسة
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم فتح تحقيق في واقعة وجود "شيشة" بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الأحد 9 فبراير 2020 في أول أيام الفصل الدراسى الثانى، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلى إلى حجرة الاقتصاد المنزلى والزراعة واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشئون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة. 

وأدانت التحقيقات كلا من الأستاذ (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة، والأستاذ (أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب في جلبها للمدرسة، والأستاذة (ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلي لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشئون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها في عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول بالمدرسة  في إجازة نصف العام وبعد مواعيد العمل الرسمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أي تجاوزات ومواجهة كافة الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.
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