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تعليم

حرامي في المدرسة.. مجهول ينتحل صفة معلم ويهرب بعد سرقة موبايل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:53 م
سرقة حقائب الطلاب
سرقة حقائب الطلاب
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ياســـمين بدوي

أعلن اتحاد المدارس التجريبية أنه تلقى استغاثة من ولي امر يدعى وليد نجيب ، يشير فيها إلى حدوث واقعة غريبة في مدرسة الشهيد نبيل السيد الردة التجريبية، التابعة لإدارة العجوزة في الجيزة.


وأوضحت الاستغاثة أن هناك شخصا دخل المدرسة؛ بحجة إستلام احد ابنائه ، ثم صعد الي الفصول وانتحل شخصية مدرس على الأطفال ، وقام بإخراج الاطفال من الفصل الي فناء المدرسة ، ثم قام بتفتيش حقائب الطلاب حتى وجد تليفون محمول في احدى الحقائب ، وقام بسرقته وهرب دون القبض عليه ، ودون اتخاذ اي موقف من مديرة المدرسة .


ووجه ولي الامر المستغيث رسالة لوزير التربية والتعليم : "اتمني من سيادتكم متابعة الواقعة واتخاذ القرار المناسب الذي يشعرنا بالأمان علي اطفالنا".


ومن جهته.. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح تحقيق للتأكد من هذه الواقعة ، والوقوف على ملابساتها بالكامل واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المقصرين.


وقال المصدر إن الوزارة سبق وأن أصدرت تعليمات رسمية لجميع المدارس المصرية، توصي بضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس؛ بمجرد بدء اليوم الدراسى، مع التشديد على التأكد من هوية الزائرين .


وأوضح المصدر أن هناك تعليمات مشددة من الوزارة لجميع المدارس ومديريها بعدم مغادرة المدرسة؛ إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من انصراف الطلاب، وإحكام غلق باب المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسي، وجرى التأكيد كذلك على المديريات التعليمية بضرورة التواصل والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات؛ لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة؛ لتوفير الأمن لأبنائنا الطلاب.

حرامي في المدرسة.. مجهول ينتحل صفة معلم ويهرب بعد سرقة موبايل
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