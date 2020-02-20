خذلها الحلف.. تركيا تطلب المساعدة من الناتو بشأن العملية العسكرية في إدلب

كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن تركيا أبلغت حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها ستشن عمليات عسكرية في إدلب، وطلبت من الحلف تغطية جوية لقواتها؛ باعتبارها عضوا فيه.





وكانت تركيا قد نقلت آلاف الجنود إلى مدينة إدلب، في إطار تحركاتها لوقف تقدم الجيش السوري في إدلب وحلب عقب محاصرته النقاط التابعة لتركيا في غرب حلب؛ بحسب صحيفة "زمان" التركية.





وكان مصدر دبلوماسي في حلف الناتو، أبلغ وكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن دول حلف الناتو لن تدعم العملية العسكرية التركية المحتملة في إدلب، مفيدا أن تركيا توجد داخل سوريا بشكل فردي وليس بالاشتراك مع حلف الناتو وبالتالي فإن استشهاد الجنود الأتراك لا يعني تفعيل المادة الخامسة لاتفاقية حلف الناتو.





وأكد المصدر الدبلوماسي أنه لهذا السبب لن يدعم الناتو العملية العسكرية المحتملة.





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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، خلال كلمته في اجتماع لجنة الحزب أمس الأربعاء، إن عملية إدلب كانت مسألة وقت.





هذا وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، بقيام القوات التركية بقصف صاروخي مكثف وعنيف في بلدة النيرب بريف إدلب.





وقالت قناة "سي إن إن تورك" إن المدفعية التركية قامت بقصف مواقع للجيش السوري لتغطية تقدم قوات خاصة تركية ودبابات باتجاه المناطق التي سيطرت عليها القوات السورية في إدلب.





وقال مصدر عسكري لـRt إن الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي؛ ولكن سرعان ما تصدى الجيش السوري للهجوم ودمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب في ريف حلب، شمال غربي سوريا.



