الصين أطلقت 4 أقمار صناعية جديدة..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لإعلان الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء CASC نجاحها في إطلاق 4 أقمار صناعية من تطويرها إلى الفضاء.





وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن الأقمار الأربعة أطلقت صباح يوم الخميس من قاعدة سيتشان الفضائية جنوب غرب سيتشوان، في تمام واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ صيني من طراز Long March 2D.





وحول عملية الإطلاق قال رئيس مجلس إدارة الشركة، أو يان شين: "هذه ليست عملية إطلاق صاروخ فضائي فحسب، لقد نجحنا في تنفيذها في وقت حرج.





وكان الوقت الذي تعاني فيه الصين كلها من نتائج انتشار فيروس "كورونا الجديد".. لقد بذلنا قصارى جهدنا للنجاح والالتزام بالتوجيهات المطروحة من رئيس البلاد".