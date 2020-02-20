وصول فريق الأهلي إلى ملعب مباراة السوبر لمواجهة الزمالك

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بطل الدورى الممتاز مع فريق الزمالك بطل كأس مصر فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامته على ملعب استاد محمد بن زايد فى الإمارات.

ووصل فريق النادى الأهلى إلى ملعب نادي الجزيرة الإماراتي بقيادة السويسري رينيه فايلر استعدادا لمواجهة غريمه التقليدى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووصل فريق النادى الأهلى إلى ملعب نادي الجزيرة الإماراتي بقيادة السويسري رينيه فايلر استعدادا لمواجهة غريمه التقليدى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر البوابات الخاصة بدخول ملعب محمد بن زايد لجماهير كل فريق.

وحددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر البوابات الخاصة بدخول ملعب محمد بن زايد لجماهير كل فريق.

وخصصت اللجنة 5 بوابات لكل فريق، فدخول جماهير الأهلى سيكون عبر بوابات 9,10,11,12,1، بينما خصصت اللجنة بوابات جماهير الزمالك كالتالي21,26,27,28,29