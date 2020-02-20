قتل في سطو مسلح.. كل ما تريد معرفته عن مغني الراب الأمريكي بوب سموك

لقي مغنى الراب الأمريكي الشهير بوب سموك مصرعه رميًا بالرصاص في عملية سطو مسلح، تشير الدلائل الأولية إلى أنها كانت لسرقة منزله.





وكان الفنان الصاعد البالغ من العمر 20 عامًا في منزله بهوليوود هيلز عندما اقتحم رجلان ملثمان بيته في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحًا، وفق ما أفادت به مجلة تي إم زد TMZ.





وفتح المشتبه بهما النار على مغني الراب الصاعد وتركاه بجروح خطيرة قبل أن يهربا مشيًا على الأقدام وتم نقل مغني الراب إلى مستشفى في غرب هوليوود، حيث أعلنت وفاته.





فيما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكبي الحادث بعد فرارهما من منزل المجني عليه.





وأخبرت شرطة لوس أنجلوس راديو نيوزبيت 1، بأنه تم إطلاق النار على رجل في منزله وأُعلنت وفاته فيما بعد.





وتقول الشرطة إنه لم يتم التعرف على أي مشتبه فيهم ولم يتم القبض على أي منهم.





وسجل بوب أول ألبوم له في الولايات المتحدة، باسم ريبابلك، وقالت الشرطة في بيان لها "صلواتنا وأفكارنا مع أسرته وأصدقائه ومعجبيه ، ونحن نشعر بحزن على هذه الخسارة".





حقق Pop Smoke نجاحًا كبيرًا في عام 2019 - مما أدى إلى تمييزه كفنان وانجازه هذا العام 2020 بواسطة محطة بي بي سي راديو 1 اكسترا ، لتجعله على قائمة المحطة للأغاني المفضلة.





وقالت المحطة إنه "يمتلك الهواء والإيقاع ، فهو مغني راب يغني كأنه يغني منذ عقد أو أكثر بأكبر من عمره الحقيقي".. وكان من المقرر أن يأتي إلى المملكة المتحدة في أبريل لتقديم عروض كانت مقررة في لندن ومانشستر وبرمنغهام.





وسبق وتحدث المغني العام الماضي عن رغبته في صنع موسيقى تلهم الأطفال الذين يكبرون في ظروف صعبة.





وكثيرون لا يعرفون إن بوب سموك لديه اسم حقيقي، وهو بشار بركة جاكسون، الذي ولد في 20 يوليو 1999 في بروكلين، نيويورك، لأم جامايكية وأب بنمي .





وبدأ مسيرته الموسيقية في عام 2018 بينما كان يتجول مع فنانين لتسجيل أغنياته بالاستوديو، حيث قام في البداية بإعادة مزج الأغاني الشعبية، قبل الشروع في إنشاء موسيقى أصيلة، تون وفق بصمته الخاصة.