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مرأة

نوع غير متوقع من الأدوية يؤدى إلى الإصابة بالتصبغات الجلدية.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس- عدسة هدير عبدة

صرحت الدكتورة منال فؤاد مصطفى، أخصائى أمراض الجلدية والليزر لـ "صدى البلد" حول أهم وأبرز الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالتصبغات الجلدية.

وقالت، إن التصبغات الجلدية يمكن أن تحدث نتيجة إصابة المريض بأى نوع من أنواع ألتهابات الجلد، أو التعرض للشمس لفترات طويلة.

وأضافت منال، بأن عدم التعامل الصحيح مع ألتهابات الجلد تؤدى إلى أسمرار الجلد ، وذلك بجانب عدم وضع واقى الشمس بشكل مستمر بشكل كبير

وأشارت إلى أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب التصبغات الجلدية، وأسمرار الجلد مثل أدوية الأمراض النفسية 

وأكملت بأن الكلف الذى يحدث لمعظم السيدات فى فترة الحمل يعد من الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى الإصابة بالتصبغات الجلدية 
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