الأب بطرس دانيال: أحب الرسم والرياضة والموسيقى.. فيديو

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إنه في فترة تواجده في المدرسة كان يقف في بداية الطابور ويعزف النشيد الوطني، وقرر تعلم الموسيقى وتوغل فيها بشكل كبير .





وأضاف دانيال في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أ هتم بفنون الرسم والموسيقى والسينما وأقوم بتجميع معلومات فنية كثيرة".





وتابع بطرس دانيال:" أحب الرياضة والفنون بأكملها ولم أشعر بالخوف من قيام الرهبنة بتقييد حبي للفن والموسيقى والسينما، و الرهبنة تشجع الفنون".





وتابع :" التحقت بالجيش في عام 1992 لتأدية الخدمة العسكرية وكنت في سلاح المشاة على حدود ليبيا، وفترة التحاقي بالجيش كانت أهم مراحل حياتي".





وأكمل بطرس دانيال:"أثناء تواجدي في الجيش في شهر رمضان كنت باخد السلاح وأظل في الخدمة بدلا من أصدقائي المسلمين لحين تناولهم الإفطار".





ولفت دانيال:" بعد علم قائد الكتيبة بذلك سألني عن سبب فعل ذلك وقلت له ان رسالتي الخدمة وفعلت هذا بكل حب وأحترم ذلك كثيرا".