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مرأة

في عز البرد.. سلمي أبو ضيف تُشعل الإنستجرام بـ الشورت

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:41 م
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
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آلاء حسن
نشرت سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة نالت إعجاب متابعيها. 

وظهرت أبو ضيف، بـ شورت أسود جلد وبلوفر أوف ويت، وانتعلت بوت أوف ويت طويل يليق بإطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة وأنيقة. 

ولم تتكلف سلمى أبو ضيف في اقتناء اكسسوراتها واكتفت بخاتم رقيق، ووضعت ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون الكاشمير. 

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلًا " قمر"، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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Room view 💫 @galleriavikmilano Insane.

A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on

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