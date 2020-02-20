فيروس كورونا يصل مهرجان برلين السينمائي

إنطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائى الدولى فى العاصمة الألمانية والتى وصفتها المديرة الجديدة للمهرجان مارييت ريسنبيك بأنّها استكشاف لمواضيع فنية وسياسية، في عودة للجذور بالنسبة لمهرجان جرى تدشينه في مدينة مقسمة على جبهات الحرب الباردة.





وقد تسبب فيروس كورونا المستحدث من إلغاء بعض الحجوزات وفقًا لمدير ملتقى سوق الفيلم الأوروبي ماتيس فوتر نول، فقد تم إلغاء نحو 100 حجز، وهو رقم متواضع مقارنة مع 21 ألف زائر متوقع للمهرجان.

