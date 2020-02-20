AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيروس كورونا يصل مهرجان برلين السينمائي

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:18 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
إنطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائى الدولى فى العاصمة الألمانية والتى وصفتها المديرة الجديدة للمهرجان مارييت ريسنبيك بأنّها استكشاف لمواضيع فنية وسياسية، في عودة للجذور بالنسبة لمهرجان جرى تدشينه في مدينة مقسمة على جبهات الحرب الباردة.

وقد تسبب فيروس كورونا المستحدث من إلغاء بعض الحجوزات وفقًا لمدير ملتقى سوق الفيلم الأوروبي ماتيس فوتر نول، فقد تم إلغاء نحو 100 حجز، وهو رقم متواضع مقارنة مع 21 ألف زائر متوقع للمهرجان.


المهرجان العريق يقدم 18 للمنافسة على جائزة الدب الذهبى بالمسابقة الرسمية، تمنحها لجنة تحكيم برئاسة الممثل البريطاني جيريمي أيرنز، وسيكرم المهرجان العريق الممثلة البريطانية هيلين ميرن بمنحها جائزته الفخرية.


ويختتم المهرجان فعالياته بعرض فيلم المخرج الألماني مايكل فيرهوفن "O.K"، الذي عرض نسخة "برليناله" لعام 1970، حيث أثار جدلًا واسعا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفلام جوني ديب وسيجورني ويفر تتصدر مهرجان برلين في ذكراه السبعين

اختيار المخرجة المصرية هالة لطفى عضوا بلجنة تحكيم العمل الأول فى مهرجان برلين السينمائي

تشكيل لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي

ترشيحاتنا

اليو ديانج يسدد كرة قوية تسقط بن شرقي داخل منطقة جزاء الزمالك.. وتوقف المباراة

نفرفش في بيت سفيرة مصر.. محمد رمضان يستمر فى استفزاز جمهوره

مدرب تونسي: الزمالك افتقد اللمسة الأخيرة والأهلي الأخطر فى الشوط الأول

اعترافات شقيق بطرس غالي: المقتنيات اللى فى فيلتي ورث ومكنتش أعرف إنها أثرية

تعرف على تطورات حالة ناشئ الزمالك بعد نقله إلى مستشفى خليفة

رجل أعمال إماراتي يتبرع بـ3 ملايين درهم لمستشفى مجدي يعقوب بعد إنقاذ والدته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

أعضاء الأهلي يتابعون مباراة السوبر أمام شاشات عملاقة .. شاهد

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد