تنافس Microsoft Word.. جوجل تطلق ميزة جديدة لمستخدمي Google Docs

أعلنت شركة جوجل "Google"، عن إطلاق ميزة الإنشاء الذكي Smart Compose بنسختها النهائية لخدمة تحرير النصوص Docs التابعة لها، وهي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تقليل الكتابة المتكررة والأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية.





وكانت الشركة الأمريكية قد بدأت اختبار الميزة المتاحة قبل ذلك لخدمة البريد الإلكتروني Gmail، لخدمة Docs العام الماضي، وتقول مايكروسوفت إن الميزة تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى عالي الجودة على نحو أسرع وأسهل، مع وضع الأداة المجانية على قدم المساواة مع برامج المستندات مثل Word من مايكروسوفت.





وتهدف تلك الميزة إلى توفير الوقت عن طريق توفير اقتراحات، كما تساعد على التقليل من الأخطاء القواعد والتهجئة.





والآن، أصبحت الميزة متاحة للجميع، وسيبدأ توفرها لجميع عملاء خدمة G Suite، ونبهت جوجل في تدوينة إلى أن الميزة متاحة للغة الإنجليزية فقط في الوقت الراهن، كما قالت: "إن إطلاق الميزة سيكون تدريجيا".





وأوضحت جوجل أن ميزة الإنشاء الذكي سوف تتاح لعملاء خدمات G Suite Basic و G Suite Business و G Suite Enterprise، أما عملاء خدمات G Suite for Education و G Suite Enterprise for Education و G Suite for Nonprofits، فليست الميزة متاحة لهم، وكذلك لمستخدمي الخدمة عبر حسابات جوجل الشخصية.