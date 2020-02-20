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تعليم

نتيجة الفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة القاهرة .. نسبة النجاح 90 %

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:29 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه قد تم مساء اليوم رسميًا إعلان نتيجة الفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة القاهرة .

ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نتيجة الفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة القاهرة من خلال الضغط هنا 


وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن نسبة النجاح في نتيجة الفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة القاهرة متوسطها ٩٠٪؜ ، مشيرًا إلى أن أكثر المواد فوق هذه النسبة، ومواد قليلة تحت هذه النسبة.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن درجات الرأفة ستطبق على الطلاب الراسبين في نهاية العام.

وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أن عددا من الراسبين في الفصل الدراسي الأول، سوف يستفيدوا من تطبيق درجات الرأفة طبقًا للقانون في نهاية العام".
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نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة عبر هذا الرابط

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