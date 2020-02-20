نتيجة الفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة القاهرة .. نسبة النجاح 90 %

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه قد تم مساء اليوم رسميًا إعلان نتيجة الفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة القاهرة .









وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن نسبة النجاح في نتيجة الفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة القاهرة متوسطها ٩٠٪؜ ، مشيرًا إلى أن أكثر المواد فوق هذه النسبة، ومواد قليلة تحت هذه النسبة.









وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أن عددا من الراسبين في الفصل الدراسي الأول، سوف يستفيدوا من تطبيق درجات الرأفة طبقًا للقانون في نهاية العام". وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أن درجات الرأفة ستطبق على الطلاب الراسبين في نهاية العام.وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أن عددا من الراسبين في الفصل الدراسي الأول، سوف يستفيدوا من تطبيق درجات الرأفة طبقًا للقانون في نهاية العام".