بعد الفوز على الأهلي .. كارتيرون يطالب بتأجيل قمة الدوري مع الزمالك





واضاف أنه فخور بلاعبيه الأبطال بعد مباراة تاريخية أمام الترجي، وأمام خصم لم يخسر طوال 15 مباراة متتالية واصفا ما قدمه فريقه بأنه تاريخي.





واكمل كارتيرون في المؤتمر الصحفي، بأنه سعيد بلاعبيه بأدائهم وقتالهم رغم الفوز، مشددا على أن الأهلي والزمالك لم يفوزا مؤخرا بلقب دوري الأبطال بسبب ضغط الجدول، مطالبا بتأجيل القمة أمام الأهلي يوم 24 فبراير لصعوبة اللعب مرة أخرى ومطالبا الجبلاية بمنح اللاعبين راحة قبل موقعة الترجي لمساعدة القطبين على التتويج باللقب القاري.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بالسوبر المحلي للمرة الرابعة في تاريخه عقب التغلب على الأهلي اليوم بركلات الترجيح بعد أيام من التتويج بالسوبر الإفريقي بالفوز على الترجي.

اعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته للغاية بتتويج فريقه بالسوبر المحلي والحصول على بطولة مهمة جديدة خلال 4 أيام بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.