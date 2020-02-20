بومبيو يكشف سبب منع خامنئي 7000 إيراني من المشاركة في الانتخابات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن مواطني إيران يستحقون تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لقد حرم خامنئي أكثر من 7000 إيراني من حق الترشح في انتخابات غدا، وذلك لأنه يخشى انتخابات حرة واحدة".
وأضاف بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات على مسؤولين حرموا الإيرانيين من حقهم في انتخابات حرة ونزيهة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية.
واشتملت العقوبات على أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، وعباس علي كدخدايي المتحدث باسم المجلس، ومحمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، و"سيامك ره بيك" عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، ومحمد صادقي مقدم عضو المجلس أيضا.
وجاءت العقوبات على مجلس صيانة الدستور الإيراني لتلاعبه بالانتخابات.
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن واشنطن فرضت عقوبات على 5 شخصيات إيرانية، مشيرا إلى أن العقوبات شملت أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور وعباس كدخدائي الناطق باسم المجلس.
وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن أحمد جنتي لم يحرم الإيرانيين من الانتخابات فقط وإنما ينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن مجلس صيانة الدستور الإيراني يستخدم صلاحيته للتلاعب بالانتخابات.
ووصف هوك، الانتخابات الإيرانية غدا بأنها "مسرحية سياسية"، لافتا إلى النظام الإيراني يواصل تسليح الحوثيين في اليمن على الرغم من الحظر الأممي.