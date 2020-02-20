بومبيو يكشف سبب منع خامنئي 7000 إيراني من المشاركة في الانتخابات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن مواطني إيران يستحقون تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.





وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لقد حرم خامنئي أكثر من 7000 إيراني من حق الترشح في انتخابات غدا، وذلك لأنه يخشى انتخابات حرة واحدة".





وأضاف بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات على مسؤولين حرموا الإيرانيين من حقهم في انتخابات حرة ونزيهة.



