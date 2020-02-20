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أخبار العالم

ترامب يواصل عقوباته على عائلة القذافي

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على عائلة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، لمدة عام آخر.

وبعث ترامب، خطابا إلى الكونجرس الأمريكي، بشأن هذا القرار المتعلق بعائلة العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا.

وقال ترامب في خطابه إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد.

وأضاف أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف بقوله "نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه".

واستمر قائلا "لذلك قررنا أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها".

وكان الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما، أصدر في فبراير 2011، أمرا تنفيذيا بتجميد أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.

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