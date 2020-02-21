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أخبار العالم

بوتين يشدد هاتفيا مع ماكرون وميركل على ضرورة تحييد تهديد الإرهاب بسوريا واحترام سيادتها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:28 ص
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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أ ش أ
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة اتخاذ خطوات فعالة ضد الإرهابيين في سوريا، وتحييدهم في ضوء احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وقالت الرئاسة الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن المباحثات الهاتفية بين الزعماء الثلاثة ركزت على تسوية الأزمة السورية، في سياق الأوضاع المتفاقمة بصورة حادة في إدلب، نتيجة لاعتداءات التشكيلات المتطرفة على القوات الحكومية السورية والمدنيين.

وأضاف البيان أنه جرت الإشارة - خلال الاتصال - إلى أهمية حماية السكان المدنيين من تبعات تصاعد التوتر الأخير، مشيرا إلى أن بوتين شدد على ضرورة تحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها. 

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت "إن زعيمي ألمانيا وفرنسا طالبا بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتوفير وصول تام للمساعدات الإنسانية"، وأبديا استعدادهما للإسهام في التخفيف من حدة التوتر شمال غربي سوريا.
وأشار زايبرت إلى أن زعيمي ألمانيا وفرنسا أعرب عن استعدادهما لإجراء لقاء مشترك مع الرئيس التركي من أجل التوصل إلى حل للأزمة بالطرق السياسية.

وفي الشأن الليبي، أوضح البيان أن زعماء الدول الثلاث دعوا إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.

إلى ذلك أعرب بوتين لميركل عن تعازيه في ضحايا إطلاق نار وقع في بلدة هاناو الألمانية.
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