السعودية تعترض وتدمر صواريخ أطلقت من اليمن..وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعيد تشغيل الرحلات الجوية إلى الصين

انتشال جثة صياد مصري في الكويت.. والقنصلية المصرية تعزي

العراق والكويت يعلنان وقف الرحلات الجوية إلى إيران بسبب فيروس كورونا

بومبيو: فرضنا عقوبات على مسئولين حرموا الإيرانيين من تنظيم انتخابات نزيهة













سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن قوات خفر السواحل الكويتية تمكنت من انتشال جثة وافد مصري غرق منذ أيام في خليج الكويت وسط الشريط الساحلي للبلاد، ونقلت عن مصادر قولها: "في الوقت الذي كان لا يزال عناصر خفر السواحل والإطفاء يواصلون جهودهم للعثور على جثة المفقود المصري قبل أيام بعد انقلاب طراد صيد والعثور على أحد الصيادين فيما كان زميله الآخر مفقودًا، عثر الصيادون، مساء أمس، على جثة طافية فوق سطح الماء بالقرب من سوق شرق".





وتابعت المصادر: "أبلغت خفر السواحل عمليات وزارة الداخلية، وعند وصول زوارق خفر السواحل والإطفاء إلى المكان، تم انتشال الجثة وعند معاينتها تبين أنها تعود للمفقود".





ونقلت "الأنباء" عن رئيس البعثة القنصلية المصرية لدى الكويت السفير هشام عسران، قوله: " السلطات الكويتية عثرت على جثمان الصياد المصري أحمد الخواجة ظهر امس الخميس بينما تم التحقق من الطب الشرعي في تمام الساعة 6 مساء امس بأن الجثمان هو جثمان الخواجة، ووفور انتهاء السلطات الكويتية من اجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان إلى مصر لدفنه بمقابر أسرته - حسب طلبهم، ونقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد".





وذكرت "الوطن" أن شركة مصر للطيران قررت تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس بخط سير من القاهرة إلى بكين - غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة، مشيرةً إلى أنها ستبدا رحلاتها اعتبارا من 27 فبراير المقبل نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، اليوم الجمعة، ودمرت صواريخ بالستية أُطلقتها ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه مدن سعودية، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صواريخ بالستية صباح الجمعة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدن سعودية.





وأوضح المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين.





وأشارت "الراي" إلى أن الخطوط الجوية الكويتية أعلنت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت أيضًا وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرًا بعد تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد.





وقالت "القبس" إن وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، قرر تعليق منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر، فيما قررت الخطوط الجوية العراقية وقف الرحلات إلى إيران، كإجراء وقائي.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس، فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين في الهيئة المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم الجمعة، مشيرةً إلى أنه تم فرض العقوبات على هؤلاء، بعدما استبعدت هذه الهيئة آلاف المرشحين من الانتخابات، فيما طالت العقوبات أيضا: عباس علي كدخدائي وسياماك راهبيك وحسن صداغي مقدم ومحمد يزدي، وأحمد جناتي المسئول في مجلس صيانة الدستور.



