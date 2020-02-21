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منوعات

اليابان تعلن تراجع الإصابات بالإنفلونزا وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:34 ص
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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أ ش أ
كشفت بيانات حكومية عن تراجع واضح فى معدلات الاصابة بالانفلونزا فى اليابان العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، وسط مخاف كثير من المواطنين من الاصابة بعدوى فيروس كورونا المحور الجديد الذى يجتاح الصين.

وأعلنت وزارة الصحة والعمل والشئون الاجتماعية أنه خلال الأسبوع المنتهى فى 9 فبراير الحالى ، تراجع عدد حالات الإصابة المسجلة بالأنفلونزا بما يزيد بنسبة 60 فى المئة عن العدد المسجل فى العام الماضى، حيث تم تسجيل 44737 مقابل 129989 حالة فى نفس الفترة من العام الماضى.

كما أعلنت وزارة الصحة أن عدد المدارس التى أجبرت على إغلاق الفصول بسبب تفشى الأنفلونزا بلغ 1760 خلال الفترة المذكورة وهو ما يمثل انخفاضا حادا عن عددها فى نفس الفترة من عام 2019 وبلغ 3204.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وأسمه العلمى "كوفيد-19" تم رصده للمرة الأولى العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية ، وحتى الآن تم تسجيل ما يزيد على 70 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الذى أودى بحياة ما يزيد على ألفى شخص حتى الآن، كما تم رصد حالات إصابة فى نحو 26 دولة بأنحاء العالم.
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