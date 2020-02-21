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أخبار العالم

الصين تعلن موعدا لإجراء تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:32 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
أكد شو نانبينج، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، أن التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد في الصين لن تنطلق قبل نهاية أبريل المقبل.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، لفت المسؤول الصيني، خلال مؤتمر صحفي،إلى أن عملية تطوير اللقاحات في بلاده تجري في الوقت الحاضر بالتزامن مع دول أخرى.



من جهتها، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس بأنها تنتظر الحصول على نتائج من تجربتين للقاحين ضد الطفرة الجديدة من فيروس كورونا خلال 3 أسابيع.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن إحدى هاتين التجربتين يتم من خلالها اختبار مزيج من عقارين مضادين لفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وهما "اللوبينافير" و"ريتونافير"، والثانية يجري من خلالها اختبار عقار "ريميديفير" المضاد للفيروسات.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن تفشي وباء الالتهاب الرئوي من مصدر مجهول في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي أواخر ديسمبر الماضي، وتبين أن نوعا جديدا من فيروس كورونا كان وراء هذا المرض، وفي 11 فبراير أطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم "Covid-19".
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