اليوم.. أزارو يقود الاتفاق في مواجهة الفيصلي بالدوري السعودي





ويلعب المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق مع فريق الاتفاق السعودي بعدما انتقل من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق الفيصلي بهدف نظيف ، ويستعد نادي الاتفاق السعودي لتحسين موقفه في جدول الترتيب.





ويحتل فريق الاتفاق المركز ال 12 من جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز ال 7 برصيد 28 نقطة.

يلتقي فريق الفيصلي نظيره الاتفاق اليوم ، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، في إطار الأسبوع الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.