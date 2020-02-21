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رياضة

اليوم.. أزارو يقود الاتفاق في مواجهة الفيصلي بالدوري السعودي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:07 ص
ازارو بقميص الاتفاق
ازارو بقميص الاتفاق السعودي
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القسم الرياضي
يلتقي فريق الفيصلي نظيره الاتفاق اليوم ، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، في إطار الأسبوع الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلعب المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق مع فريق الاتفاق السعودي بعدما انتقل من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق الفيصلي بهدف نظيف ، ويستعد نادي الاتفاق السعودي لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الاتفاق المركز ال 12 من جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز ال 7 برصيد 28 نقطة.
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