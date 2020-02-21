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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يشن هجوما على تركيا وإيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:16 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية.

ووفقًا لقناة "العربية"، أكد بن فرحان أن الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة، لافتا إلى استمرار المملكة في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أن السعودية عبرت عن قلقها بشأن إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا.

كان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أكد أن شروط وقف إطلاق النار يجب أن تشمل انسحاب القوات التركية والمرتزقة.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج تتلقى الأوامر من تركيا وقطر، لافتا إلى أن الصبر بدأ ينفد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة.
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