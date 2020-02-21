بالتصفيق الحار.. جماهير الأهلي تدعم فايلر واللاعبين في مطار القاهرة.. فيديو وصور

استقبلت جماهير الأهلي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بالتصفيق الحار وتوجيه التحية إلى الأداء الذي بذله الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة السوبر المصري، رغم الخسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وحرصت الجماهير المتواجدة صالة مطار القاهرة، على تحية بعثة النادي الأهلي وتوجيه ودعمه معنويا استعدادا للمباراة، التي سيخوضها الفريق يوم الاثنين المقبل أمام الزمالك بالدوري.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول، بعثة النادي الأهلي، قبل قليل، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، فور وصولهم على متن رحلة طيران الاتحاد القادمة من أبوظبي.

وخسر الأهلي بطولة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، أمام الزمالك على استاد محمد بن زايد بالإمارات، بركلات الترجيح، حيث لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي، التي انتهت 4-3.