AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حاملا كأس السوبر.. شاهد احتفال أوباما بالفوز على الأهلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شارك اللاعب يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك جمهوره مجموعة صور من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام,

وظهر أوباما في الصور حاملا لكأس السوبر المصر احتفالا بفوز نادي الزمالك بالكأس وعلق قائلا:"يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيه وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "مليون مبروك يا ابن النادى"_، "مبروووووك يا نجم مصر"_، "الزمالك مدرسة لعب وفن وهندسة"_، "الزمالك هو فرحة قلوبنا"_، "ربنا يبارك فيكم يا ولاد النادي أحسن لاعيبه في العالم".

وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبهم على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء. 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشكر كل شخص قالي كلمة جميلة.. أية عبد الرحمن تعلق على تقديمها لقاء الرئيس بالشباب

محمد رمضان يتالق فى آخر حفل له بالمغرب.. شاهد

أجرت عملية بالقاهرة .. تطورات الحالة الصحية لمذيعة العربية

شاهد .. ريم البارودى من داخل الحرم المكي

شاهد رقصة شيكابالا المعتادة بعد كل بطولة..فيديو

شاهد كيف احتفل أحمد مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر المصري

ترشيحاتنا

أريد طعن نفسى.. طفل أسترالى يزلزل تويتر بسبب التنمر

ضاعت الرجولة.. حفلات جنس جماعى.. كريم قدم زوجته مقابل 3 آلاف جنيه وأسرة شبرا الخيمة بـ 5 آلاف جنيه

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر والقناة الناقلة

نفاد تذاكر مسرحية عطل فني بـ جدة

في عيد ميلاد سيرين عبد النور..عمرها الحقيقي وعدد أبنائها

بعد تكرار حوادث الخطف.. السعودية تعتمد نظام السوارين لحماية الأطفال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لامعة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة ملفتة.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرصة ذهبية.. مشروعات استثمارية مضمونة 100% فى توجو| تفاصيل