حاملا كأس السوبر.. شاهد احتفال أوباما بالفوز على الأهلي

شارك اللاعب يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك جمهوره مجموعة صور من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام,





وظهر أوباما في الصور حاملا لكأس السوبر المصر احتفالا بفوز نادي الزمالك بالكأس وعلق قائلا:"يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".





وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيه وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "مليون مبروك يا ابن النادى"_، "مبروووووك يا نجم مصر"_، "الزمالك مدرسة لعب وفن وهندسة"_، "الزمالك هو فرحة قلوبنا"_، "ربنا يبارك فيكم يا ولاد النادي أحسن لاعيبه في العالم".





وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبهم على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.





وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.



