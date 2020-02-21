أول تعليق لـ إيران على العقوبات الأمريكية الأخيرة

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء مجلس صيانة الدستور، مؤكدة أنه دليل يعكس عجز أمريكا وفشل سياستها.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن الولايات المتحدة تخشى الديمقراطية في طهران ومشاركة الشعب في الانتخابات، مؤكدة أن البلاد لا تعير أي اهتمام لا لأمريكا ولا لعقوباتها الجبانة والجنونية.





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وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس الخميس، عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية.





واشتملت العقوبات على أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، وعباس علي كدخدايي المتحدث باسم المجلس، ومحمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، و"سيامك ره بيك" عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، ومحمد صادقي مقدم عضو المجلس أيضا.





وجاءت العقوبات على مجلس صيانة الدستور الإيراني لتلاعبه بالانتخابات.





وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن أحمد جنتي لم يحرم الإيرانيين من الانتخابات فقط وإنما ينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن مجلس صيانة الدستور الإيراني يستخدم صلاحيته للتلاعب بالانتخابات.





ووصف هوك، الانتخابات الإيرانية غدا بأنها "مسرحية سياسية"، لافتا إلى النظام الإيراني يواصل تسليح الحوثيين في اليمن على الرغم من الحظر الأممي.