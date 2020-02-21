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أخبار العالم

وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:41 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا في إيران
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أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم "توفي منهم اثنان" وأربع إصابات في طهران وإصابتين في محافظة جيلان شمال البلاد.

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وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، أمس الخميس، تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، أن عدد الذين ماتوا بسبب إصابتهم بالفیروس داخل إيران، بلغ تسعة أشخاص، وكان مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم الإيرانية شهد وحده وفاة ثمانية مصابين.

وقال موقع "إيران إنترناشيونال"، إن سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، توفيت في مستشفى الإمام الرضا في قم، كما تم نقل اثنين من العاملين في مستشفى كامكار-عرب إلى وحدة العناية المركزة.
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