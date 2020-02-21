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فن

شنب أمير كرارة يثير الجدل على انستجرام.. والجهمور: برضوا باشا مصر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شارك الفنان أمير كراره جمهوره صورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، ولكن دون "الشنب" الذي اشتهر به في سلسلة مسلسه كلبش.

ووجه أمير رسالة الى جمهوره من خلال تعليقه على الصورة قائلا:" خلي حياتك دايمًا ذكية و فيها إختيارات مختلفة عشان تساعدك تكمل يومك صح!". 

فيما اثارت الصورة تفاعل متابعيه انبهارا "باللوك" الجديد وجاءت تعليقاتهم كالتالي: " باشا مصر" - " يالشنب قمر ومن غير الشنب قمر".

بينما علق أخر قائلا : " حتى من غير الشنب الهيبه برضه موجودة يا باشا مصر".

يذكر انه منذ بضعة أيام كان قد نشر الفنان أمير كراره عبر حسابه الخاص بانستجرام الاعلان التشويقي لفيلمة الجديد "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن إخراج احمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرچي فيلم.

وجدير بالذكر أن لأمير كراره يخوض بطولة مسلسل "الاختيار" الذي يجسد من خلاله حياة  البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد ببسالة فى 7 يوليو 2017، خلال هجوم إرهابى خسيس جنوب الشيخ زويد بشمال سينا.
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