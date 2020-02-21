شنب أمير كرارة يثير الجدل على انستجرام.. والجهمور: برضوا باشا مصر

شارك الفنان أمير كراره جمهوره صورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، ولكن دون "الشنب" الذي اشتهر به في سلسلة مسلسه كلبش.





ووجه أمير رسالة الى جمهوره من خلال تعليقه على الصورة قائلا:" خلي حياتك دايمًا ذكية و فيها إختيارات مختلفة عشان تساعدك تكمل يومك صح!".





فيما اثارت الصورة تفاعل متابعيه انبهارا "باللوك" الجديد وجاءت تعليقاتهم كالتالي: " باشا مصر" - " يالشنب قمر ومن غير الشنب قمر".





بينما علق أخر قائلا : " حتى من غير الشنب الهيبه برضه موجودة يا باشا مصر".





يذكر انه منذ بضعة أيام كان قد نشر الفنان أمير كراره عبر حسابه الخاص بانستجرام الاعلان التشويقي لفيلمة الجديد "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن إخراج احمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرچي فيلم.



