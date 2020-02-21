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أخبار العالم

نتنياهو: خطة ترامب ستنفذ حتى لو فاز الديمقراطيون بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:30 م
نتنياهو: خطة ترامب
نتنياهو: خطة ترامب ستنفذ حتى لو فاز الديمقراطيين بالانتخابات
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سمر صالح

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ثقته بتنفيذ خطة السلام الأمريكية  التي قدمها دونالد ترامب، حتى لو فاز الديمقراطيون بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، نشرت اليوم الجمعة، أن ما يمكنه وقف تنفيذ الخطة الأمريكية، هو عدم فوزه بالانتخابات التي ستجري في الثاني من مارس المقبل.

 

وأضاف نتنياهو في إشارة الى خطة ترامب ، أنه مجرد طرح الخطة ، فإن الأهداف تم تحريكها، وسيكون من الصعب جدا على أي إدارة إعادتها.

وفي إشارة إلى عمل لجنة أمريكية إسرائيلية مشتركة على رسم خرائط الضم في الضفة الغربية، قال نتنياهو "سنعمل على المضي قدما في هذه الخطة بمجرد الانتهاء من عملية رسم الخرائط، ولن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا طالما أعيد انتخابي".

 

وأضاف أن أي إدارة أمريكية، ديمقراطية أو جمهورية، يجب أن تعمل وفق الحقائق الجديدة، سيكون عليهم أن يأخذوا الوضع الجديد في الاعتبار.

 

وتابع "أنا متأكد من أن الإدارة المقبلة مهما كانت، ستضطر إلى التفكير في حقيقة أن هناك خطة جديدة".

 

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

 

ولم يبد نتنياهو قلقا من فوز مرشح ديمقراطي أمريكي بالانتخابات، وقال: "سأعمل بشكل جيد مع الديمقراطيين أو الجمهوريين"، لكنه أعرب عن القلق على مصير الخطة المزعومة في حال خسارته الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

 

وأضاف نتنياهو: "طالما أنني رئيس وزراء، فإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية".

 

وكان الفلسطينيون والعرب والمسلمون والدول الأوروبية والغربية قد أعلنوا عن معارضتهم للخطة المزعومة أو رفضهم لها.

 

وأعلن ترامب في 28 يناير الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في أجزاء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

 

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