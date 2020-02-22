فيديوجراف.. افتتاحات جديدة بـ مستشفيات جامعة عين شمس

افتتح مستشفى عين شمس التخصصي، جناح العمليات الكبرى الذي يضم 11 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، ليواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية، بتكلفة 75 مليون جنيه مصري تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع جامعة عين شمس والمجموعة المصرية.
وأشاد رئيس جامعة عين شمس في الوصول بالخدمة الصحية في مصر لأفضل مستوى، بما يصب في صالح المواطن المصري، وتنفيذًا لتوجهات الدولة بأهمية رفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتكون ساعدًا أصيلًا في منظومة الخدمة الصحية في مصر، باعتبار أن الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولويات رؤية مصر 2030.
ولمزيد من التفاصيل حول التخصصات الجديدة داخل مستشفى عين شمس التخصصى تابعوا الفيديوجراف التالى.