AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نفاد التذاكر.. شيكو يوجه رسالة لجمهور مسرحية عطل فني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شارك الفنان شيكو جمهورة صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر شيكو في الصورة برفقة المؤلف الغنائي أمير طعيمة والفنانة نشوى مصطفى والفنان أكرم حسني وفريق عمل مسرحية عطل فني.

وعلق شيكو على الصورة قائلا:" جدة غير.. مع أول جمهور لينا في جدة .. جمهور السوبر .. عطل فني قريبا في مصر".

يذكر أنه يعرض حاليا العمل المسرحي الكوميدي عطل فني بمسرح دار الحكمة بجدة وكان قد شهد العمل  المسرحي حضورا جماهيريا ضخما تخطى الطاقه الاستيعابيه للمسرح خلال عرض اليوم الأول واعلان ادارة المكان عن نفاذ تذاكر حفلات يومي الجمعة والسبت.

يأتي عرض "عطل فني" بجدة عقب النجاح الكبير الذي حققته عروضه في فعاليات موسم الرياض يواصل وسيطر أبطال العمل أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد علي موجات الضحك والكوميديا التي تفجرت داخل مسرح "دار الحكمة" وسط عاصفة من التصفيق الحار. 

تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاث شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، و بسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية. 

تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم ""بنش مارك" محمد زكي وزكي حسنين والعمل المسرحي بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى،إسماعيل فرغلي ، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا بمشاركة المنتج كرمة عبدالوهاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. أكرم حسنى يجتمع بـ شيكو وهشام ماجد فى الاستديو من أجل هذا العمل

برفقة آيتن عامر.. شيكو ينشر صورة من كواليس "عطل فني"

مع تونا.. شيكو يبهر متابعيه بصورة مع آيتن عامر

تعرف على موعد عرض مسرحية "عطل فني" في جدة

شيكو: عطل فني بجامعة دار الحكمة ٢٠ فبراير

أكرم حسني وأبطال "عطل فني" على مسرح دار الحكمة بجدة اليوم

ترشيحاتنا

فعل فاضح.. تعرف على عقوبة شيكابالا بعد أحداث سوبر الأهلى والزمالك

يغيب عن مباراة الأبيض في الدوري.. تعرف على سبب طرد كهربا أمام الزمالك

بعد افتتاحه.. 9 معلومات جديدة عن مسجد العلي القدير في بورسعيد

شاهد.. احتفال أحمد عيد عبدالملك بفوز الزمالك

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل وفاة سلوى حجازي بسبب صاروخ إسرائيلي

عاش هنا يوثق علاقة تجارة القطن بدخول عادل أدهم عالم السينما.. وأسرار تسبب أنور وجدي في منعه من التمثيل.. وكواليس هروب زوجته وتبرؤ نجله منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

الجاهز يسبب السرطان.. إليكي طريقة عمل اللانشون في البيت

فى عيد استقلالها.. تعرف على عادات وتقاليد غامبيا.. صور