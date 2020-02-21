بعد نفاد التذاكر.. شيكو يوجه رسالة لجمهور مسرحية عطل فني

شارك الفنان شيكو جمهورة صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر شيكو في الصورة برفقة المؤلف الغنائي أمير طعيمة والفنانة نشوى مصطفى والفنان أكرم حسني وفريق عمل مسرحية عطل فني.





وعلق شيكو على الصورة قائلا:" جدة غير.. مع أول جمهور لينا في جدة .. جمهور السوبر .. عطل فني قريبا في مصر".





يذكر أنه يعرض حاليا العمل المسرحي الكوميدي عطل فني بمسرح دار الحكمة بجدة وكان قد شهد العمل المسرحي حضورا جماهيريا ضخما تخطى الطاقه الاستيعابيه للمسرح خلال عرض اليوم الأول واعلان ادارة المكان عن نفاذ تذاكر حفلات يومي الجمعة والسبت.





يأتي عرض "عطل فني" بجدة عقب النجاح الكبير الذي حققته عروضه في فعاليات موسم الرياض يواصل وسيطر أبطال العمل أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد علي موجات الضحك والكوميديا التي تفجرت داخل مسرح "دار الحكمة" وسط عاصفة من التصفيق الحار.





تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاث شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، و بسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.



