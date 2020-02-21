السعودية: استمرار تركيا إرسال مرتزقة لليبيا يزيد الصراع

عرضت فضائية إكسترا نيوز المؤتمر الصحفى بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الألماني هايكو ماس في برلين بشأن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر استمرار دعم السعودية للجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، مبديا قلق المملكة من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى الشمال الليبي.
وتابع "وزير الخارجية السعودي" أن أرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا يعنى استمرار عدم الاستقرار واشتعال الصراع على أرضها.
كان العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، صرح فى وقت سابق ، إنه تم القبض على 13 عنصرا من بينهم مرتزقه سوريين، أثناء هجومهم على أحد منشآت الجيش الليبي، وانه تم تحويلهم الى التحقيق.
وأكد خالد المحجوب، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، انه تم قصف أحد المواقع امس بمدفعية ثقيلة، أدت إلى إصابة بعض الجنود كما أن القوات الليبية قامت بتصوير هذا الاختراق من قبل المرتزقة لتقديمه الى مجلس الأمن.
وأكد خالد المحجوب، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، انه تم قصف أحد المواقع امس بمدفعية ثقيلة، أدت إلى إصابة بعض الجنود كما أن القوات الليبية قامت بتصوير هذا الاختراق من قبل المرتزقة لتقديمه الى مجلس الأمن.