السعودية: استمرار تركيا إرسال مرتزقة لليبيا يزيد الصراع

عرضت فضائية إكسترا نيوز المؤتمر الصحفى بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الألماني هايكو ماس في برلين بشأن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر استمرار دعم السعودية للجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، مبديا قلق المملكة من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى الشمال الليبي.









وتابع " وزير الخارجية السعودي" أن أرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا يعنى استمرار عدم الاستقرار واشتعال الصراع على أرضها.











