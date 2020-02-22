نصائح قبل شراء سيارة مستعملة.. فيديو

عند التفكير في شراء سيارة مستعملة يجب أن يكون الحجم والفئة السعرية من أهم المحددات قبل شراء السيارة إذا كان هذا هو الوقت المناسب لك لشراء سيارة مستعملة في ظل الركود في سوق السيارات.

عند شراء سيارة مستعملة يجب أن تفكر في الاستخدام هل هو شخصي أو عائلي وهل عائلتك صغيرة أم كبيرة وعند شراء سيارة للاستخدام الشخصي اختر دائمًا الهاتشباك أو السيدان وإذا كنت تشتري سيارة عائلية أو للسفر، فاختر سيارة SUV أو MPV ، بحيث يمكنك استضافة مزيد من الأشخاص بالإضافة إلى المزيد من الأمتعة. وفي حال كنت تقطع مشاوير بسيطة يوميًا، فمن الضروري اختيار محرك منخفض السعة كما يمكن لحالات السفر والطرق الطويلة اختيار سيارات بمحركات أكبر .









كيفية شراء سيارة مستعملة من سوق الجمعة





يمكنك تصفح الإنترنت و مواقع بيع السيارات المستعملة و يمكنك أيضا الذهاب لسوق الجمعة و في هذا السياق نطرح عليك بعض النصائح حول كيفية شراء سيارة مستعملة من سوق الجمعة يجب عليك أن تيتعد عن التجار سواء ستذهب للسوق أو ستتجه لمواقع الانترنت لان التاجر ببساطة همة الاول و الاخير هو مكسبة الشخصي فأنت لا تمثل لة اي اهمية سوي النقود التي سيربحها من إتمام الصفقة سواء كانت السيارة جيدة أم لا فلن يهتم بأمرك سواك لذا فاحرص علي ان تتجة مباشرة لمالك السيارة الاصلي المدون اسمه على الرخصة و تجنب ايضا السماسرة .









إجراءات شراء سيارة مستعملة





بعد اتجاهك لمالك السيارة الأصلي و التفاوض في السعر و الوصول لحل وسط سنطرح عليك اجراءات شراء سيارة مستعملة بعد المعاينة المبدئية يمكنك الذهاب لمكان يفحص السيارة جيدا و رفعها علي ونش لا بعض العيوب لم تظهر معك و السيارة علي الأرض فيجب عليك اللجوء لفني و رفعها في بنزينة مخصصة لذلك لإتمام معاينتها من الأسفل و بيان تعرضها لحادث من عدمه و فحص الماتور من الاسفل لبيان وجود ترشيح زيف أو ترشيح زيت الفتيس كل هذه الأشياء السابق ذكرها لم تظهر و السيارة على الأرض لذا لا يمكن إتمام المعاينة بدون اللجوء لونش .









الأوراق المطلوبة عند شراء سيارة مستعملة





بعد الخروج من البنزينة وإتمام عملية الفحص واستلام تقرير بحالة السيارة يجب أن تعلم الأوراق المطلوبة عند شراء سيارة مستعملة فيجب ان تطلب من البائع توفير أصل الرخصة و يفضل أن تكون سارية لتجنب دفع غرامة في المرور و شهادة مخالفات حديثة لأن صلاحيتها أ سبوعين فقط ولا يعتد بها في الجهات المختصة بعد هذه المدة بعد ذلك يفضل مطابقة أرقام الشاسية بالرقم المدون علي الرخصة و يجب وجود بطاقتك الشخصية ولابد أن تكون سارية ثم تذهبوا لتوكيل الشهر العقاري و يقوم مالك السيارة بعمل عقد مسجل باسمك بهذة الأوراق تذهب للمرور التابع له و من ثم تستطيع الترخيص بأسمك بعد إتمام الاستعلام الأمني علي السيارة لبيان إن كانت مسروقة ومبلغ بسرقتها من عدمه .









كيفية شراء سيارة مستعملة من الخارج





نعرض عليكم كيفية شراء سيارة مستعملة من الخارج كما أعلنت مصلحة الجمارك المصرية يجب أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل , وألا يكون قد سبق استخدامها ، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزًا خاصًا والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.





يشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاة لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصى وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص.





على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقًا للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن على النحو التالى :-





يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء ( عقد بيع – فاتورة الشراء ) هو نفس تاريخ الشراء .





أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فى هذا الخصوص فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقًا لتاريخ الشراء .





وفى كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمدًا وموثقًا ولا يشترط أن يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء .





يقبل أصل رخصة تسيير السيارة .





يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضحا بها بيانات السيارة وسنة التملك و الموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك , علي أن تكون صالحة لمدة ( ثلاثون ) يومًا.





يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجدة بالخارج وقت تملك السيارة وذلك طبقًا لما يلى :-





جواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك.





إذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية بالدول القادم منها.





وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون مستلم السيارة فى الميناء مالكها شخصيًا أو بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة .





فى حالة تشكك الجمرك المختص فى آى من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحًا به المستند المتشكك فيه تحديدًا وأسباب التشكك وفى حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط ( غير قابل الالغاء ) بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية .





ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بإسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل ويتم إحتساب الثلاث سنوات من تاريخ الإفراج ويتم التنفيذ بالتأشير من الجمرك المختص علي مستندات الإفراج المبلغة للمرور ، ويسري ذلك علي كافة الحالات التي تم الإفراج عنها قبل صدور القرار أو التي يتم الإفراج عنها بعد صدور القرار المشار إليه. (منشور إستيراد 16 لسنة 2009) .

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ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر علي أن يقدم موافقة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه.







