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محافظات

إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:19 م
ازالة 15 حالة تعدى
ازالة 15 حالة تعدى على املاك الدولة بالاقصر
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الاقصر، حملة مكبرة لإزالة التعدياتن وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والإدارة الزراعية بناحية المركز.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٥ قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض على مساحة  ١٩  قيراطا و١٢ سهما، وذلك ضمن الموجة الـ ١٥ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتوجيهات القيادة السياسية في التصدى للتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بكافة صورها وأشكالها.
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