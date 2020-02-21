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أخبار العالم

السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:19 م
السعودية تعلق سفر
السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران بسبب فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية تعليق سفر المقيمين إلى إيران.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، إنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران ، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران).

وشدد على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يومًا ، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كافة القادمين إلى المملكة، بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.
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