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أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى للأطفال المصابين بالسكر.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك نوعين لمرضى السكر الأول يصيب الأطفال وعلاجه الأنسولين فقط والنوع الثاني الذي يصيب الكبار ومرتبط بالسن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نسبة إصابة الأطفال بالسكر في مصر مرتفعة وهو ما يسبب مشكلة كبيرة للأسرة.

وطالب الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية بضروة تنفيذ حملة توعية ضد مخاطر مرض السكر خاصة بعد رفض مدرسة أن تتناول طالبة تعاني من السكر الطعام خلال فترة الحصة المدرسية مما جعلها تدخل في غيبوبة.

وأشار الدكتور أسامة حمدي إلى أنه تم تركيب البنكرياس الصناعي وهو عبارة عن مضخة للأنسولين متصلة بجهاز يقيس السكر بصفة منتظمة على مدار الـ 24 ساعة ويقوم بإرسال قراءاته إلى المضخة وعبر برامج يتم ضخ الأنسولين سواء بالزيادة أو النقصان من أجل المحافظة على مستوى السكر في الدم بدون تدخل بشري.


وكشف أسامة حمدي أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت بالبنكرياس الصناعي وهو جهاز خارجي ويكون متصلا على الهواتف الشخصية للأبوين حتى يتابعان الحالة الصحية للأطفال.
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