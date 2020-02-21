تفاصيل جديدة بشأن حكام القمة 120 في الدوري بين الأهلي والزمالك

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري فى اللقاء الذى جمع بينهما ، مساء أمس ، فى الإمارات و سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى ، وأهدر محمد هاني وأليو بادجي ، و أحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة ، وأضاع أشرف بن شرقي.





وقال المصدر ذاته ، إن حكم مباراة القمة سيكون من قائمة قضاة الملاعب الأجانب ، الذين أداروا مباريات مؤخرا فى الدورى السعودى ، لافتا إلى أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ، اتفق على استقدام طاقمين من الحكام الأجانب ، لإدارة مباراتي السوبر والدوري ، المؤجلة بين قطبي الكرة المصرية.



