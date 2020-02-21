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رياضة

تفاصيل جديدة بشأن حكام القمة 120 في الدوري بين الأهلي والزمالك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة، بشأن حكام مباراة القمة، بين النادي الأهلي، وغريمه التقليدى نادي الزمالك، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، في الدورى الممتاز.

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري فى اللقاء الذى جمع بينهما، مساء أمس، فى الإمارات وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى، وأهدر محمد هاني وأليو بادجي، وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة، وأضاع أشرف  بن شرقي.

وقال المصدر ذاته، إن حكم مباراة القمة سيكون من قائمة قضاة الملاعب الأجانب، الذين أداروا مباريات مؤخرا فى الدورى السعودى، لافتا إلى أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، اتفق على استقدام طاقمين من الحكام الأجانب، لإدارة مباراتي السوبر والدوري، المؤجلة بين قطبي الكرة المصرية.

وأضاف أنه فى حال حصول جمال الغندور على الضوء الأخضر خلال الساعات القادمة بإقامة لقاء القمة فى الدورى رقم 120 بين القطبين؛ سيتم إرسال تذاكر السفر إلى طاقم الحكام الأجانب للوصول إلى القاهرة وإدارة المباراة.
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