برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

واصل عبدالله جمعة، لاعب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، استفزازه للنادي الأهلي وجماهيره وذلك عقب ازمته التي حدثت في مواجهة السوبر المصري.









وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" تعالى الزمالك يا صالح بطولات" مشيرًا الي اخيه لاعب الأهلي صالح جمعة.









ونشبت أزمة حادة بين جماهير الأهلي وعبدالله جمعة أمس في مباراة السوبر وذلك بعدما توجه اللاعب للاحتفال باللقب امام جماهير الفريق الاحمر.









وتوج الزمالك على منافسه الاهلي بلقب السوبر المصري بالفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، امس الخميس بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي.



