الكويت تعلن إجراءات وقائية مشددة بعد انتشار كورونا في إيران





قال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، إن بلاده اتخذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليًا وخليجيًا وعالميًا، لحماية البلاد من فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في إيران.





وأضاف الصباح في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، أمس الجمعة: "الكويت ممثلة بوزارة الصحة تتولى التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية من خلال المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية لمتابعة الوضع العالمي بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك التواصل خليجيا مع دول مجلس التعاون لمتابعة التوصيات والإجراءات الاحترازية ذات الصلة والخطوات العملية لتنفيذها للحد من انتشار الفيروس".





وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت، أمس، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس الكورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.





وقالت الإدارة إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.





كما أشارت إلى أنه سيخضع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي مضيفة أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران نظرا إلى الوضع الحالي.





وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق الجمعة تسجيل حالتي وفاة و11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أربع منها في العاصمة طهران في حين تم تسجيل حالات إصابة أخرى في قم ومحافظة كيلان الشمالية.



