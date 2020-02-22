أفراح الزمالك تتواصل عقب وصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة.. والحزن يخيم على لاعبي الأهلي وأبرزهم كهربا.. فيديو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساءأمس الجمعة، مطار القاهرة الدولي قادمة من أبو ظبي بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري.





وحقق فريق الزمالك لقب كأس السوبر المصري، مساء أمس الخميس، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.





وقبل أيام حقق فريق الزمالك لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.





ويستعد الفريق الأول لمباراة القمة بعد أيام أمام الغريم التقليدي الأهلي، المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري.



