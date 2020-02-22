أفراح الزمالك تتواصل عقب وصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة.. والحزن يخيم على لاعبي الأهلي وأبرزهم كهربا.. فيديو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساءأمس الجمعة، مطار القاهرة الدولي قادمة من أبو ظبي بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري.
وحقق فريق الزمالك لقب كأس السوبر المصري، مساء أمس الخميس، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
وقبل أيام حقق فريق الزمالك لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويستعد الفريق الأول لمباراة القمة بعد أيام أمام الغريم التقليدي الأهلي، المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري.
جماهير الزمالك أخذت تحفز لاعبيها لمواصلة مشوار الانتصارات والتتويج بالبطولات في دوري أبطال أفريقيا التي يخوض فريقهم دور نصف النهائي أمام الترجي نهاية شهر فبراير الجاري، بهتاف "تعالوا نكسب أفريقيا".
كما وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي قادمة من الإمارات بعد خسارة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 ، وسط أجواء من الحزن العام على لاعبي الفريق كان أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية.
وتم إنهاء إجراءات وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متن طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبي، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي أعمال شغب.