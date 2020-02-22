إقبال كثيف لطلاب صيدلة عين شمس ببرنامج بناء القدرات المستدام 2030

أقبالا كثيفا من طلاب الكلية. شهد اليوم الثالث لبرنامج بناء القدرات المستدام ٢٠٣٠ (HCB program) بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، والذي ينظمه فريق حراس جوالة صيدلة عين شمس





حيث تضمن محاضرة وورشة عمل للبرنامج والتي شملت مهارات التواصل (Communication skills) وأهمها؛ لغة الجسد، الاتصال بالعين ونبرة الصوت ولغة الحوار، تعابير الوجه، المظهر، مهارات التواصل اللفظي، والتي قام بإلقائها الدكتور أحمد سليم، مستشار اتحاد طلاب الكلية ورابطة الخريجين.









ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبدعم من الدكتورة مها فاروق عميد الكلية ، والدكتورة أماني اسامة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





جدير بالذكر أن البرنامج سيستمر على مدار العام حتى مشروع الاستدامة ٢٠٣٠، يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلاب وبناء قدراتهم من خلال تطوير المهارات الأساسية لدي الطلاب وجعلهم على مستوى مناسب ومتناسق مع متطلبات سوق العمل.





ومن أهم المهارات التي يتم تدريب الطلاب عليها القيادة، والحزم، ومهارات الاتصال، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، ومهارات العرض، ومهارات صنع القرار، والتخطيط الاستراتيجي.