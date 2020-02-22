مخاوف من نشر 7 كوريين لفيروس كورونا في إسرائيل

قالت وسائل إعلام إٍسرائيلية، اليوم السبت، إن 7 سائحين كوريين عادوا مؤخرا من رحلة إلى إسرائيل، ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.





ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مراسلة "بي بي سي" في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، قولها إن 7 سائحين عادوا مؤخرا من رحلة لإسرائيل مدتها 8 أيام، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.





وأشارت إلى أن السبعة كانوا من ضمن فوج سياحي ضم 77 شخصا، زاروا إسرائيل في رحلة نظمتها لهم إحدى الكنائس.





وكانت اسرائيل قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لسيدة إسرائيلية كانت على متن السفينة الموبوءة في اليابان.



