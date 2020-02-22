ستاندر تخفض تصنيف لبنان إلى “CC/C” مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز" للتصنيف الإئتمانيّ، تصنيف لبنان إلى "CC/C" توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية.





وعزت خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت.





وأكدت أن ذلك يرجع إلى “الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة”.



