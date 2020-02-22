AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ستاندر تخفض تصنيف لبنان إلى “CC/C” مع نظرة مستقبلية سلبية

السبت 22/فبراير/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز" للتصنيف الإئتمانيّ، تصنيف لبنان إلى "CC/C" توقعا لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية.

وعزت خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت.

وأكدت أن ذلك يرجع إلى “الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة”.

وتوقعت الوكالة صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص، وأن تظل المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري

بسبب كورونا.. ستاندرد اند بورز تخفض توقعات نمو الصين لهذا العام

ترشيحاتنا

وحيد أبيه وترك رضيعة بعمر شهرين.. نقابة الأطباء تنعي طبيب سوهاج

فيديوجراف.. «ما تحترم نفسك بقى».. يسرا اللوزى لـ أحمد حاتم

في عيد ميلاد خالد زكي.. تعرف على قصة عشقه لـ ميرفت أمين

بإطلالة بسيطة.. كارمن سليمان تتألق فى حفل خطوبة شقيقتها

شاهد.. أول تعليق من علاء مبارك بعد براءته في «التلاعب بالبورصة»

حكم زكاة الذهب والفضة للمرأة.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورد.. زوجة تامر حسنى تتألق فى لندن

تتخصص في زراعته مدن القناة.. البرتقال يتصدر موالح الإسماعيلية

على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس