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فن

نانسي عجرم تنشر صورا جديدة من كواليس فويس كيدز.. شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة نانسي عجرم مجموعة من الصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نانسي في الصور أثناء كواليس برنامج "فويس كيدز" برفقة فريقها، وعلقت على الصور قائلة: "أجمل اللحظات برفقة الأطفال".

وأثارت الصور على إعجاب محبيها، وانهالت التعليقات عليها فيما علق أحد متابعيها، قائلا: "انتي ليش كل ما تكبرين تصيرين حلوة بزيادة".

جاءت تعليقات آخرين كالتالي: "انتي القمر كله" _ "احلى فنانة في العالم" _ "تدخلي القلب على طول".

وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج "ذا فويس كيدز"، وتستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت، التي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

وتتجاهل نانسي عجرم الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى.

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