حارس الزمالك السابق ساخرا: بقالي يومين قاعد من غير بطولة

شارك عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، متابعيه صورة من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر عبد الواحد في الصورة وهو يرتدي تيشرت الزمالك وعلق قائلا: "ياااااه معقولة بقالي يومين كدا قاعد من غير بطولة الحرمان وحش فعلا".





يذكر أن الزمالك توج بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبه على النادي الأهلي مساء أمس الأول، الخميس، بركلات الجزاء بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا، والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.





وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى، وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.