AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس الزمالك السابق ساخرا: بقالي يومين قاعد من غير بطولة

السبت 22/فبراير/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شارك عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، متابعيه صورة من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عبد الواحد في الصورة وهو يرتدي تيشرت الزمالك وعلق قائلا: "ياااااه معقولة بقالي يومين كدا قاعد من غير بطولة الحرمان وحش فعلا".

يذكر أن الزمالك توج بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبه على النادي الأهلي مساء أمس الأول، الخميس، بركلات الجزاء بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا، والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء. 

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى، وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد: الفوز على الأهلى له مذاق خاص

شاهد رقصة شيكابالا المعتادة بعد كل بطولة..فيديو

عبد الله جمعة بعد الفوز على الأهلي: معلش نزلت غلط

كاسونجو يرقص ويغني بعد التتويج بالسوبر المصري.. شاهد

أول تعليق من أبو جبل بعد الفوز بكأس السوبر

حاملا كأس السوبر.. شاهد احتفال أوباما بالفوز على الأهلي

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد خالد زكي.. تعرف على قصة عشقه لـ ميرفت أمين

الأهلى ينتظر عقوبات "الانضباط والأخلاق" ويجهز فيديوهات الأزمة

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي رغم خسارة السوبر

القمة ١١٩.. ٣ سلبيات وميزة وحيدة من قرار إقامة المباراة فى موعدها

إصابة مسئول إيراني بفيروس كورونا المستجد

محمد فضل: تطبيق القانون على المخطئين بمباراة السوبر..والقمة في موعدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

بالورد.. زوجة تامر حسنى تتألق فى لندن

تتخصص في زراعته مدن القناة.. البرتقال يتصدر موالح الإسماعيلية