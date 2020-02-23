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ديني

حكم من قال لخطيبته تحرمين علي كأمي .. الإفتاء توضح

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
حكم من قال لخطيبته تحرمين علي .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من قال لـ خطيبته: تحرمين علي كأمي وأختي، لا يترتب عليها أي أحكام.


وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم من قال لخطيبته تحرمين علي كأمي ؟ أن السبب في أنه لا يترتب على قوله أحكام الظهار ، أنها لم تكن زوجته حين قال لها ذلك، لافتًا إلى أن زواجه بها ليس محرمًا وأن قولته لا تؤثر على صحة العقد بينهما.

هل يمين الظهار يقع به طلاق
كان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أكد أن يمين الظهار ليس طلاقًا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.

وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.

وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.

حكم يمين الظهار وكفارته
يمين الظهار كان في الجاهلية يعد طلاقا ومعناه أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أي محرمة عليه مثل أمه وأخته ، ولا يجوز للزوج ان يحلف على زوجته يمين الظهار فيقول لها "أنتِ عليّ كظهر أمي" فالزوجة ليست محرمة عليك مثل الأم أو الأخت فهذا اليمين جعل الزوجة التي أحلها الله لك محرمة وهذه مخالفة لشرع الله ، ولا يجوز ولا يحل للزوج لمس زوجته حتى يقضي كفارة اليمين سواء الصيام او الإطعام.

حكم يمين الظهار
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.

وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.

وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة ، وهي صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.

كفارة يمين الظهار
وتابع: يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شراعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين الا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.

وأوضح جمعة في فتوى له على صفحته الرسمية أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم : "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" الى نهاية الآية.

وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.
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